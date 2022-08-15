İsrail güçleri Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi öldürdü - Son Dakika
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İsrail güçleri Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi öldürdü

15.08.2022 09:44
İsrail güçleri Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi öldürdü

İsrail askerleri işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 1 Filistinliyi öldürdü, 22 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail askerleri işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 1 Filistinliyi öldürdü, 22 Filistinliyi gözaltına aldı.

Resmi Filistin'in Sesi Radyosunun haberine göre, İsrail ordusu Kudüs'ün kuzeyindeki Kefr Akab beldesinde bir Filistinlinin evine baskın yaptı. Baskında vurulan ve ağır yaralanan Filistinli genç İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı.

Ağır yaralanan Filistinliye ilişkin daha sonra Kudüs Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise, "Kudüs'ün kuzeyinde İsrail ordusu tarafından vurulan Filistinli Muhammed el-Haşşam şehit oldu." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Haşşam'ın doğrudan kafasından, sıfır mesafeden vurulduğu ve İsrail makamlarının Filistinlinin naaşını elinde tuttuğu aktarıldı.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada ise Kefr Akab beldesinde bir Filistinlinin, "bıçak taşıdığı" şüphesiyle ateş açılarak öldürüldüğü ifade edildi.

22 Filistinli gözaltına alındı

Öte yandan Filistin'in Sesi Radyosu, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın çeşitli kent ve beldelerine düzenlediği baskınlarda en az 22 Filistinliyi gözaltına aldığını bildirdi.

?????Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin baskınlarda gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullandığını, başta Kubatiyye beldesi olmak bazı noktalarda İsrail güçleri ile Filistinliler arasında arbede çıktığını aktardı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerine sık sık baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Birleşmiş Milletler raporlarına göre, İsrail güçleri 2022 başından 26 Haziran'a kadar Filistin topraklarına yaklaşık 1600 kez baskın düzenledi. Bu baskınlarda 60 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 6 bin Filistinli yaralandı.

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Kaynak: AA

Batı Şeria, Doğu Kudüs, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail güçleri Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi öldürdü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İsrail güçleri Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi öldürdü - Son Dakika
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