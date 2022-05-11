İsrail askerleri kadın gazeteciyi öldürdü: Şirin Ebu Akile, Al-Jazeera'ye çalışıyordu - Son Dakika

Al-Jazeera televizyon kanalının kadın muhabiri Şirin Ebu Akile, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin mülteci kampında İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.
Filistin Sağlık Bakanlığı, Al-Jazeera televizyon kanalının kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin, Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle açılan ateş sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.
Akile'nin başından ağır yaralandıktan sonra yaşamını yitirdiği öğrenildi. Şirin Ebu Akile, İsrail ordusunun Cenin kampına düzenlediği baskını takip ediyordu.
Kaynak: AA
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