İsrail askerleri kadın gazeteciyi öldürdü: Şirin Ebu Akile, Al-Jazeera'ye çalışıyordu - Son Dakika
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İsrail askerleri kadın gazeteciyi öldürdü: Şirin Ebu Akile, Al-Jazeera'ye çalışıyordu

11.05.2022 08:22

Al-Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin mülteci kampında İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu öldürüldü.

Al-Jazeera televizyon kanalının kadın muhabiri Şirin Ebu Akile, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin mülteci kampında İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

Al-Jazeera'nin kadın muhabiri, İsrail askerleri tarafından açılan ateşte öldürüldü

İSRAİL ASKERLERİ VURDU

Filistin Sağlık Bakanlığı, Al-Jazeera televizyon kanalının kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin, Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle açılan ateş sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Al-Jazeera'nin kadın muhabiri, İsrail askerleri tarafından açılan ateşte öldürüldü

BAŞINDAN VURULDU

Akile'nin başından ağır yaralandıktan sonra yaşamını yitirdiği öğrenildi. Şirin Ebu Akile, İsrail ordusunun Cenin kampına düzenlediği baskını takip ediyordu.

Al-Jazeera'nin kadın muhabiri, İsrail askerleri tarafından açılan ateşte öldürüldü
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Batı Şeria, Al Jazeera, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail askerleri kadın gazeteciyi öldürdü: Şirin Ebu Akile, Al-Jazeera'ye çalışıyordu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail askerleri kadın gazeteciyi öldürdü: Şirin Ebu Akile, Al-Jazeera'ye çalışıyordu - Son Dakika
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