İsrail askerleri Kalendiya Mülteci Kampı'na baskın düzenledi - Son Dakika
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İsrail askerleri Kalendiya Mülteci Kampı'na baskın düzenledi

07.06.2022 13:10
İsrail askerleri Kalendiya Mülteci Kampı'na baskın düzenledi

Kalendiya Mülteci Kampı'na baskın düzenleyen İsrail askerlerinden detaylar Filistinlilerin İsrail askerlerine taş atarak karşılık vermesinden görüntüler RAMALLAH - İsrail askerleri Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Kalendiya Mülteci Kampı'na baskın düzenleyen İsrail askerlerinden detaylar

Filistinlilerin İsrail askerlerine taş atarak karşılık vermesinden görüntüler RAMALLAH - İsrail askerleri Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya Mülteci Kampı'na baskın düzenledi. Baskın sırasında İsrail güçleri ile Filistinliler arasında arbede yaşandı. İsrail askerleri Filistinlilere karşı göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermi kullandı.

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Kaynak: AA

Doğu Kudüs, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail askerleri Kalendiya Mülteci Kampı'na baskın düzenledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İsrail askerleri Kalendiya Mülteci Kampı'na baskın düzenledi - Son Dakika
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