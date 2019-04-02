Son Dakika Haberleri: İsrail Askerleri Kamp Bastı, Yoldan Geçen Araca Ateş Açtı: Bir Filistinli Öldü

İsrail Askerleri Kamp Bastı, Yoldan Geçen Araca Ateş Açtı: Bir Filistinli Öldü

1 saat önce

– İsrail askerleri, Kudüs'ün kuzeyinde bir kampa baskın yaptıkları sırada yoldan geçen bir otomobile ateş açtı.

İsrail Askerleri Kamp Bastı, Yoldan Geçen Araca Ateş Açtı: Bir Filistinli Öldü, System.String[]
İsrail askerleri, Kudüs'ün kuzeyinde bir kampa baskın yaptıkları sırada yoldan geçen bir otomobile ateş açtı. Açılan ateşte, aracın sürücüsü olan 23 yaşındaki Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, Kudüs'ün kuzeyinde Kalandia'da Filistinlilerin bulunduğu bir kampa baskın düzenlediğini; askerlerin, al-Matar sokağından geçen bir otomobile de yakın mesafeden ateş açtığını duyurdu. Ajans, aracın sürücüsü olduğu belirtilen, Mohammad Ali Dar Adwan'ın (23) hayatını kaybettiğini; baskında 2 kişiyi yaralayan İsrail askerlerinin, 3 Filistinli kardeşi de gözaltına aldığını duyurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:39 Kaynak: DHA

Filistin, Kudüs, İsrail, Dünya
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