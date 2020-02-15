İsrail askerleri, Kudüs'te 1 Filistinli çocuğu yaraladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsrail askerleri, Kudüs'te 1 Filistinli çocuğu yaraladı - Son Dakika

İsrail askerleri, Kudüs'te 1 Filistinli çocuğu yaraladı

6 saat önce

İşgal altındaki Kudüs'ün kuzeydoğusundaki El-İsaviyye beldesinde Filistinli bir çocuk, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandı.

İsrail askerleri, Kudüs'te 1 Filistinli çocuğu yaraladı, System.String[]

İşgal altındaki Kudüs'ün kuzeydoğusundaki El-İsaviyye beldesinde Filistinli bir çocuk, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin beldeye baskın düzenlemesi üzerine çok sayıda Filistinli taş atarak baskına engel olmaya çalıştı.

İsrail askerlerinin, plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullanarak Filistinlileri dağıtmaya çalışması üzerine bir çocuk başından aldığı mermiyle yaralandı. Hadassah Hastanesine kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

İsrail askerleri, 6 aydan bu yana İsaviyye beldesine aralıklarla baskın düzenliyor ve bazı Filistinlileri gözaltına alıyor.

İsrail, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 08:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Slovenya'da teleferikten düşen çocuğu kurtaran Milli kayakçımız, kahraman ilan edildi
Türkiye'ye sızma girişiminde bulunan teröristler obüs atışlarıyla vuruldu Koronavirüs, Çin dışında 24 ülkeye ve Çin ile ihtilaflı Tayvan Adası'na yayıldı! HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç hakkında soruşturma başlatıldı

Son Dakika Haberleri
01:41 Engin Altan Düzyatan'dan dikkat çeken karar!
00:47 Aşk Adası programı ile tanınan ünlü sunucu Caroline Flack, evinde intihar etti
00:42 O Ses Türkiye'nin şampiyonu belli oldu
23:23 Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu gönlünü spor hocası Umut Duygu'ya kaptırdı
22:42 Rus milyarder Abramovich'in kızı Sofia sosyal medyada sevgili arıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2020 02:38:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İsrail askerleri, Kudüs'te 1 Filistinli çocuğu yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]