Son Dakika Haberleri: İsrail askerleri Kudüs'te 2 Filistinli çocuğu yaraladı
Son Dakika Güncel Haber

İsrail askerleri Kudüs'te 2 Filistinli çocuğu yaraladı

1 saat önce

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Kudüs'ün doğusundaki Ebu Dis beldesinde açtığı ateş sonucu 2 Filistinli çocuk yaralandı.

İsrail askerleri Kudüs'te 2 Filistinli çocuğu yaraladı, System.String[]
İsrail askerlerinin, işgal altındaki Kudüs'ün doğusundaki Ebu Dis beldesinde açtığı ateş sonucu 2 Filistinli çocuk yaralandı.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Ebu Dis beldesinde çıkan olaylarda İsrail güçlerinin gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanması sonucu 14 ve 15 yaşlarındaki iki çocuk vücutlarının farklı yerlerinden yaralandı, onlarca Filistinli de atılan gazdan etkilendi.
Doğu Kudüs'ün Şuafat ve İseviyye mahalleleri ile Şuafat Mülteci Kampı'nda dün yaşanan olaylarda da çok sayıda Filistinli yaralanmış, birçoğu da gözaltına alınmıştı.
İsrail polisinin, 27 Haziran'da Doğu Kudüs'ün İseviyye Mahallesi'nde düzenlediği baskında, Filistinli bir genci şehit etmesinden bu yana kentteki gerginlik sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:04 Kaynak: AA
İsrail, Kudüs, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'un göbeğindeki ölüm yolculuğu kamerada İstismarcılara karşı 'Kız çocuklarımızı koruyucu' önlemler ile 'Reşitlik yaşının 20 olması' önerisi Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-35 gerilimiyle ilgili konuştu: Bunun adı gasp olur Trump'tan yeni tehdit: Dikkatli ol İran

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 01:19:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsrail askerleri Kudüs'te 2 Filistinli çocuğu yaraladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]