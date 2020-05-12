İsrail askerleri Kudüs'te Filistinli bir gence ateş açtı - Son Dakika

İsrail askerleri Kudüs'te Filistinli bir gence ateş açtı

İsrail askerleri işgal altındaki Kudüs'ün kuzeyindeki Kalandya askeri kontrol noktasında bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla Filistinli bir gence ateş açtı.

İsrail askerleri işgal altındaki Kudüs'ün kuzeyindeki Kalandya askeri kontrol noktasında bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla Filistinli bir gence ateş açtı.

İsrail polisi yaptığı açıklamada, Kalandya askeri kontrol noktasında güvenlik görevlisine bıçaklı saldırıda bulunmaya çalıştığı iddia edilen Filistinli bir gencin polisin açtığı ateş sonucu etkisiz hale getirildiğini belirtti. Bölgede bulunan Filistinli görgü tanıkları ise İsrail polisinin açıklamasını reddederek Filistinli gencin İsrail polisi tarafından kasıtlı olarak vurulduğunu ifade etti. Hastaneye kaldırılan Filistinli gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi. - KUDÜS

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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