Son Dakika Haberleri: İsrail askerleri Mescid-i Aksa'da 2 Filistinliyi yaraladı
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İsrail askerleri Mescid-i Aksa'da 2 Filistinliyi yaraladı

1 saat önce

İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa'da açtığı ateş sonucu 2 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

İsrail askerleri Mescid-i Aksa'da 2 Filistinliyi yaraladı, System.String[]
İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa'da açtığı ateş sonucu 2 Filistinlinin yaralandığı bildirildi. Olaydan hemen sonra Mescid-i Aksa'nın kapıları kapatıldı.

İsrail askerleri Mescid-i Aksa'nın Silsile Kapısı'nda "bıçaklı saldırı girişiminde bulundukları" iddiasıyla 2 Filistinliye ateş açarak ağır yaraladı. Olayda Mescid-i Aksa'nın bir muhafızı ve bir İsrail subayın da yaralandığı bildirildi. Yaşanan kargaşadan hemen sonra İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapattığı öğrenildi.

Hastaneye kaldırılan 2 Filistinlinin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. - KUDÜS
İsrail, Aksa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 07:53 Kaynak: İHA
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