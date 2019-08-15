Son Dakika Haberleri: - İsrail askerleri Mescid-i Aksa'da 2 Filistinliyi yaraladı
Son Dakika Güncel Haber

- İsrail askerleri Mescid-i Aksa'da 2 Filistinliyi yaraladı

1 saat önce

- İsrail askerleri Mescid-i Aksa'da 2 Filistinliyi yaraladıKUDÜS - İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa'da açtığı ateş sonucu 2 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

- İsrail askerleri Mescid-i Aksa'da 2 Filistinliyi yaraladı
KUDÜS - İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa'da açtığı ateş sonucu 2 Filistinlinin yaralandığı bildirildi. Olaydan hemen sonra Mescid-i Aksa'nın kapıları kapatıldı.
İsrail askerleri Mescid-i Aksa'nın Silsile Kapısı'nda "bıçaklı saldırı girişiminde bulundukları" iddiasıyla 2 Filistinliye ateş açarak ağır yaraladı. Olayda Mescid-i Aksa'nın bir muhafızı ve bir İsrail subayın da yaralandığı bildirildi. Yaşanan kargaşadan hemen sonra İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapattığı öğrenildi.
İsrail, Aksa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 08:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'den İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi
Terör şehidi Makbule Vural'ın kanı yerde kalmadı Güvenli Bölge kapsamında Türkiye'de bulunan ABD'li Korgeneral Twitty, Suriye sınırında incelemede bulundu Milli Savunma Bakanlığından "Güvenli Bölge görüşümüzde değişiklik yok" açıklaması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 21:26:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - İsrail askerleri Mescid-i Aksa'da 2 Filistinliyi yaraladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]