İsrail askerleri Mescid-i Aksa'da 3 Filistinli'yi gözaltına aldı - Son Dakika

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İsrail askerleri Mescid-i Aksa'da 3 Filistinli'yi gözaltına aldı
32 dakika önce
İsrail askerleri işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da namaz kılan Filistinlilere saldırarak, biri kadın 3 kişiyi gözaltına aldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 10:21 Kaynak: İHA
İsrail askerleri işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da namaz kılan Filistinlilere saldırarak, biri kadın 3 kişiyi gözaltına aldı.
İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da namaz kılan Filistinlilere saldırdı. Gözaltına alınan 3 kişi arasında Filistinli aktivist Ala Ebu Nab ve kardeşi Hamza Ebu Nab'ın de olduğu öğrenildi. İsrail güçlerinin gözaltına aldığı Filistinlileri Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Bab Al-Asbat karakoluna götürdüğü bildirildi. - KUDÜS
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