İsrail askerleri Mescid-i Aksa'da 3 Filistinli'yi gözaltına aldı - Son Dakika
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İsrail askerleri Mescid-i Aksa'da 3 Filistinli'yi gözaltına aldı

17 dakika önce

İsrail askerleri işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da namaz kılan Filistinlilere saldırarak, biri kadın 3 kişiyi gözaltına aldı.

İsrail askerleri Mescid-i Aksa'da 3 Filistinli'yi gözaltına aldı, System.String[]

İsrail askerleri işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da namaz kılan Filistinlilere saldırarak, biri kadın 3 kişiyi gözaltına aldı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da namaz kılan Filistinlilere saldırdı. Gözaltına alınan 3 kişi arasında Filistinli aktivist Ala Ebu Nab ve kardeşi Hamza Ebu Nab'ın de olduğu öğrenildi. İsrail güçlerinin gözaltına aldığı Filistinlileri Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Bab Al-Asbat karakoluna götürdüğü bildirildi.

(İHA)

Doğu Kudüs, İsrail, Kudüs, Aksa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 10:35 Kaynak: İHA
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