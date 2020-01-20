Son Dakika › Güncel › İsrail askerleri Mescid-i Aksa'da 3 Filistinli'yi gözaltına aldı - Son Dakika
İsrail askerleri Mescid-i Aksa'da 3 Filistinli'yi gözaltına aldı
17 dakika önce
İsrail askerleri işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da namaz kılan Filistinlilere saldırarak, biri kadın 3 kişiyi gözaltına aldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 10:35 Kaynak: İHA
İsrail askerleri işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da namaz kılan Filistinlilere saldırarak, biri kadın 3 kişiyi gözaltına aldı.
İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da namaz kılan Filistinlilere saldırdı. Gözaltına alınan 3 kişi arasında Filistinli aktivist Ala Ebu Nab ve kardeşi Hamza Ebu Nab'ın de olduğu öğrenildi. İsrail güçlerinin gözaltına aldığı Filistinlileri Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Bab Al-Asbat karakoluna götürdüğü bildirildi.
(İHA)
Son Dakika Gaziantep'te TIR ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Görünce hanımla kanımız dondu" dediği Suriyeli aile için talimatı verdi 2009'da düşen THY uçağının raporunda büyük sır! ABD baskısıyla hasıraltı edildi