İsrail askerleri, Mescid-i Aksa'ya gitmek isteyen Filistinlileri durduramadı - Son Dakika
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İsrail askerleri, Mescid-i Aksa'ya gitmek isteyen Filistinlileri durduramadı

23.04.2022 02:36
İsrail askerleri, Mescid-i Aksa'ya gitmek isteyen Filistinlileri durduramadı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde binlerce Filistinlinin, Mescid-i Aksa'ya gitmek için bir araya gelmesi üzerine, askeri kontrol noktasındaki İsrail askerleri geri çekildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde binlerce Filistinlinin, Mescid-i Aksa'ya gitmek için bir araya gelmesi üzerine, askeri kontrol noktasındaki İsrail askerleri geri çekildi.

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim ve Halil kentlerinde yaşayan her yaştan binlerce Filistinli, cuma namazında işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya gitmek için Beytüllahim'in kuzeyindeki askeri geçiş noktası yakınında toplandı.

Bölgede cuma günü olması beklenen yoğunluk nedeniyle mevzilenen ve askeri kontrol noktası kuran İsrail askerleri, binlerce Filistinli yürürken geri çekildi.

İsrail ordusunun kısıtlamalarına takılan çok sayıda Filistinli erkeğin de işgal altındaki Doğu Kudüs'e giderken kimlikleriyle geçebileceği gerekçesiyle askeri geçiş noktasından geri çevrildiği belirtildi.

İsrail, Batı Şeria'daki Filistinli 12-50 yaş arası erkekler, İsrail ordusundan izinleri yoksa bu ramazan ayında Mescid-i Aksa'da ibadet edemiyor. Kadınlar, İsrail Savunma Bakanlığının bu ramazanda açıkladığı uygulamayla yaş sınırı olmaksızın Mescid-i Aksa'ya gelebiliyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan 3 milyon kadar Filistinli

İsrail ordusunun 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da yaşayan 3 milyon civarındaki Filistinli etraflarına örülen Ayrım Duvarı ile Kudüs ve diğer birçok tarihi Filistin bölgesinden koparılmış durumda.

Burada yaşayan Filistinliler, İsrail ordusunun çizdiği kısıtlamalarla yaşıyor. Buna karşın Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerde yaşayan yarım milyon kadar Yahudi, İsrail vatandaşı olarak İsrail ordusundan farklı muamele görüyor.

İsrail'in Yahudi yerleşimcilere tanıdığı öncelik ve yerleşimcilerin Filistinlilere karşı saldırılarında kayıtsızlığı, Batı Şeria'da Filistinliler için hayatı zorlaştırıyor.

İsrail askerlerinin, Filistinlilerle yaşanan olaylarda ateş açarak birini öldürmeleri halinde soruşturmaları çok nadir İsrail askeri yargısına taşınıyor.

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Batı Şeria, İsrail, Mescit, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail askerleri, Mescid-i Aksa'ya gitmek isteyen Filistinlileri durduramadı - Son Dakika


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