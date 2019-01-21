Son Dakika Haberleri: İsrail Askerleri Nablus'a Baskın Düzenledi: 1 Filistinli Yaralı

İsrail Askerleri Nablus'a Baskın Düzenledi: 1 Filistinli Yaralı

1 saat önce

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail Askerleri Nablus'a Baskın Düzenledi: 1 Filistinli Yaralı, System.String[]
İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığının açıklamasında, İsrail güçlerinin kentin doğu kesimine baskın düzenlemesi sırasında yaşanan arbedede bacağından gerçek mermiyle vurulan Filistinlinin Rafidia Hastanesine kaldırıldığı ve durumunun stabilize olduğu ifade edildi.

Askeri güçlerin baskınının ardından Yahudi yerleşimcinin dini ayinlerini gerçekleştirmek üzere "Yusuf Türbesi'ne" baskın düzenlemesi bekleniyor.

Nablus'un doğusunda bulunan "Yusuf Türbesi", Yahudiler tarafından kutsal bir mekan olarak kabul ediliyor. Yahudiler, Hazreti Yusuf'un kemiklerinin Mısır'dan getirilip burada defnedildiğine inanıyor.

Filistinli tarihi eser uzmanları ise türbenin birkaç yüzyıllık geçmişi olduğunu ve Hazreti Yusuf'a değil Yusuf Duveykat isimli bir alime ait olduğunu iddia ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:10 Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel
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