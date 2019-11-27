Son Dakika Haberleri: İsrail askerleri Nablus'ta 15 Filistinliyi yaraladı
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İsrail askerleri Nablus'ta 15 Filistinliyi yaraladı

6 saat önce

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde İsrail askerleri ile Filistinli gençler arasında yaşanan arbedede 15 Filistinli yaralandı.

İsrail askerleri Nablus'ta 15 Filistinliyi yaraladı, System.String[]

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde İsrail askerleri ile Filistinli gençler arasında yaşanan arbedede 15 Filistinli yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, onlarca Yahudi yerleşimci İsrail askerlerinin himayesinde Nablus'taki Yusuf Türbesi'ne baskın düzenledi. İsrail askerleri, taş atarak karşılık veren Filistinli gençleri göz yaşartıcı gaz bombası kullanarak dağıtmaya çalıştı.

Filistin Kızılayı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise türbe çevresinde çıkan arbedede 15 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Nablus'un doğusunda bulunan Yusuf Türbesi, Yahudiler tarafından kutsal bir mekan olarak kabul ediliyor. Yahudiler, Hazreti Yusuf'un kemiklerinin Mısır'dan getirilip burada defnedildiğine inanıyor.

Filistinli arkeologlar ise türbenin birkaç yüzyıllık geçmişi olduğunu ve Hazreti Yusuf'a değil, Yusuf Duveykat isimli bir alime ait olduğunu iddia ediyor.

Batı Şeria, İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 02:50 Kaynak: AA
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