Son Dakika › Güncel › İsrail askerleri öğrencilere gaz bombası attı - Son Dakika
İsrail askerleri öğrencilere gaz bombası attı
6 saat önce
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bu sabah okula giden Filistinli öğrencilere gaz bombaları ile saldırdı.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 12:35 Kaynak: İHA
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bu sabah okula giden Filistinli öğrencilere gaz bombaları ile saldırdı.
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinin güney bölgesinde Filistinli öğrencilere göz yaşartıcı gaz bombası ile saldırdı. Yerel kaynaklara göre, Ebu el-Riş askeri kontrol noktasında bulunan İsrail askerleri sabah okula giden Filistinli öğrencilere gaz bombası attı. Saldırı nedeniyle öğrencilerin büyük panik yaşadığı ve onlarca öğrencinin atılan gaz nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdiği belirtildi.
El Halil'deki Filistinli öğrenciler, sık sık İsrail askerlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına maruz kalıyor.
(Hamad Alnajjar/İHA)
İki aile arasında köpek yüzünden çıkan kavga kanlı bitti: Oğlunu yanlışlıkla öldürdü İmamoğlu'ndan Beştepe'ye giden CHP'li iddiasıyla ilgili ilk açıklama: Benim ilgim dışındadır AK Parti'den "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasına sert yanıt: CHP'nin kumpas kuran bir merkez olduğu ortaya çıktı AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye destek: Kumpas kuruldu, sonuna kadar yanındayım