İsrail Askerleri Okuldan Dönen Filistinli Öğrencileri Gözaltına Aldı
37 dakika önce
İsrail askerleri ablukası altındaki Batı Şeria'da okuldan dönen 2 kız öğrenci gözaltına alındı.
İsrail
askerleri ablukası altındaki Batı Şeria
'da okuldan dönen 2 kız öğrenci gözaltına alındı. Öğrencilerin çığlıkları ve yaşadıkları korku dolu anlar ise çevredekiler tarafından kaydedildi.
İsrail ordusunun Filistinlilere ait okullara ve öğrencilere yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail askerleri abluka altındaki Batı Şeria'nın Ramallah
kentinin batısında yer alan Beytunya beldesinde 2 Filistinli öğrenciyi gözaltına aldı. Öğrenciler, okuldan eve dönerken İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı. Askerler tarafından zorla götürülen öğrencilerin korkuyla ağladığı ve askerlere kendilerini serbest bırakmaları için bir şeyler söylediği kaydedildi.
İsrail askerlerinin gözaltına aldığı öğrencileri soruşturma merkezine götürdüğü aktarıldı. - RAMALLAH
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 01:35 Kaynak: İHA
15 Yaşındaki Kızı İntihar Edince, Acılı Anneyi Kimse Sakinleştiremedi
Erdoğan'ın "Sen İsrail'deki Yahudi Değilsin" Sözlerine Netanyahu'dan Küstah Cevap: Çocuk Katleden Bize Vaaz Vermesin
15 Yaşındaki Kızı İntihar Edince, Acılı Anneyi Kimse Sakinleştiremedi
Netanyahu'nun "Katiller Bize Vaaz Veremez" Açıklamasına İbrahim Kalın'dan Yanıt: Dikkat Dağıtmaya Çalışıyor