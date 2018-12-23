Son Dakika Haberleri: İsrail Askerleri Okuldan Dönen Filistinli Öğrencileri Gözaltına Aldı

İsrail Askerleri Okuldan Dönen Filistinli Öğrencileri Gözaltına Aldı

4 saat önce

- İsrail askerleri okuldan dönen Filistinli öğrencileri gözaltına aldıRAMALLAH - İsrail askerleri ablukası altındaki Batı Şeria'da okuldan dönen 2 kız öğrenci gözaltına alındı.

- İsrail askerleri okuldan dönen Filistinli öğrencileri gözaltına aldı

RAMALLAH - İsrail askerleri ablukası altındaki Batı Şeria'da okuldan dönen 2 kız öğrenci gözaltına alındı. Öğrencilerin çığlıkları ve yaşadıkları korku dolu anlar ise çevredekiler tarafından kaydedildi.
İsrail ordusunun Filistinlilere ait okullara ve öğrencilere yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail askerleri abluka altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin batısında yer alan Beytunya beldesinde 2 Filistinli öğrenciyi gözaltına aldı. Öğrenciler, okuldan eve dönerken İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı. Askerler tarafından zorla götürülen öğrencilerin korkuyla ağladığı ve askerlere kendilerini serbest bırakmaları için bir şeyler söylediği kaydedildi.
İsrail askerlerinin gözaltına aldığı öğrencileri soruşturma merkezine götürdüğü aktarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 02:34 Kaynak: İHA

Dünya
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