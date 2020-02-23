İsrail askerleri, öldürdükleri Filistinliyi buldozerle sürükledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsrail askerleri, öldürdükleri Filistinliyi buldozerle sürükledi - Son Dakika

İsrail askerleri, öldürdükleri Filistinliyi buldozerle sürükledi

6 saat önce

İsrail askerleri, öldürdükleri bir Filistinlinin cansız bedenini buldozerle sürükledi.

İsrail askerleri, öldürdükleri Filistinliyi buldozerle sürükledi, System.String[]

İsrail askerleri, öldürdükleri bir Filistinlinin cansız bedenini buldozerle sürükledi. Görüntüler, tepkiye yol açtı.

Olay, Gazze Şeridi sınırında Han Yunus kenti yakınlarında meydana geldi. İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti. Diğer Filistinliler ise hayatını kaybeden kişinin cansız bedenini almak için gittiklerinde, İsrail ordusuna ait buldozer Filistinlilere engel oldu. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, İsrail askerinin buldozeri Filistinlilerin üzerine sürdüğü ve yerde yatan cansız bedeni sürüklediği görüldü. Ardından buldozerin önünde bulunan kepçeyle bedeni aldığı, bu sırada İsrail ordusuna ait bir tankın da bölgeye gelerek buldozeri koruduğu görüldü. Korkunç görüntüler, tepkiye neden oldu.

NELER OLMUŞTU?

Filistin merkezli haber ajansı WAFA'daki habere göre, İsrail askerleri, Gazze Şeridi'ndeki sınır telleri yakınında bulunan 2 Filistinliye ateş açması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. İsrail güçleri, ölenlerin cansız bedenlerini almak için gelen diğer Filistinlilere de ateş açtı ve 2 kişiyi daha yaraladı.

Görüntü Dökümü

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-Filistinlilerin görüntüleri

-Buldozerin engel olması

-Buldozerin cansız bedeni sürükleme anları

-Detaylar


İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 02:11 Kaynak: DHA
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