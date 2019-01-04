İsrail Askerleri Ramallah'ın Bir Köyünde 28 Filistinliyi Yaraladı
44 dakika önce
- İsrail askerleri Ramallah'ın bir köyünde 28 Filistinliyi yaraladıRAMALLAH - İsrail askerlerinin Ramallah'ın El-Mugayir köyünde protesto düzenleyen Filistinlilere müdahale etmesi sonucu 28 Filistinli yaralandı.
- İsrail
askerleri Ramallah
'ın bir köyünde 28 Filistinliyi yaraladı
RAMALLAH - İsrail askerlerinin Ramallah'ın El-Mugayir köyünde protesto düzenleyen Filistinlilere müdahale etmesi sonucu 28 Filistinli yaralandı.
İsrail askerleri Batı Şeria
'nın Ramallah kentindeki El-Mugayir köyünde protesto düzenleyen Filistinlilere müdahalede bulundu. İsrail kuvvetlerin Ayrım Duvarı ve Yahudi yerleşim birimleri karşıtı protesto düzenleyen Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, gerçek ve plastik mermi ile müdahalesi sonucu 28 Filistinli yaralandı.
Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail müdahalesinde 3 kişinin gerçek, 5 kişinin plastik mermi ile yaralandığı, 20 kişinin ise atılan gaz nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdiği ifade edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı.
Filistinliler, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde topraklarının işgal edilmesine karşı Cuma günleri sık sık gösteriler düzenliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 07:23 Kaynak: İHA
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