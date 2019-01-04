Son Dakika Haberleri: İsrail Askerleri Ramallah'ın Bir Köyünde 28 Filistinliyi Yaraladı

İsrail Askerleri Ramallah'ın Bir Köyünde 28 Filistinliyi Yaraladı

44 dakika önce

- İsrail askerleri Ramallah'ın bir köyünde 28 Filistinliyi yaraladıRAMALLAH - İsrail askerlerinin Ramallah'ın El-Mugayir köyünde protesto düzenleyen Filistinlilere müdahale etmesi sonucu 28 Filistinli yaralandı.

- İsrail askerleri Ramallah'ın bir köyünde 28 Filistinliyi yaraladı

RAMALLAH - İsrail askerlerinin Ramallah'ın El-Mugayir köyünde protesto düzenleyen Filistinlilere müdahale etmesi sonucu 28 Filistinli yaralandı.
İsrail askerleri Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki El-Mugayir köyünde protesto düzenleyen Filistinlilere müdahalede bulundu. İsrail kuvvetlerin Ayrım Duvarı ve Yahudi yerleşim birimleri karşıtı protesto düzenleyen Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, gerçek ve plastik mermi ile müdahalesi sonucu 28 Filistinli yaralandı.
Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail müdahalesinde 3 kişinin gerçek, 5 kişinin plastik mermi ile yaralandığı, 20 kişinin ise atılan gaz nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdiği ifade edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı.
Filistinliler, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde topraklarının işgal edilmesine karşı Cuma günleri sık sık gösteriler düzenliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 07:23 Kaynak: İHA

Batı Şeria, Ramallah, İsrail, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'ın İran'la İlgili Açıklaması İsrail'de Şaşkınlıkla Karşılandı: Şoktayız Kuzey Irak'tan Acı Haber Geldi: 1 Askerimiz Şehit Oldu

Türkiye'yi Yasa Boğan Ceren Damar Cinayetinde Yeni Detay! Katilin Ailesi Mektubu Savcılığa Teslim Etti Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kritik Suriye Açıklaması
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 20:07:42. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsrail Askerleri Ramallah'ın Bir Köyünde 28 Filistinliyi Yaraladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]