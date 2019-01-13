İsrail Askerleri, Ramallah Kent Merkezine Baskın Düzenledi : 7 Yaralı
8 dakika önce
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kent merkezine düzenlediği baskında 7 Filistinliyi yaraladı.
İsrail
askerleri, işgal altındaki Batı Şeria
'nın Ramallah
kent merkezine düzenlediği baskında 7 Filistinliyi yaraladı. İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kent merkezinde bulunan Ein-Manjd ve Masyoun bölgesine baskın düzenledi. İsrail askerleri, baskına tepki gösteren Filistinlilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Filistin Sağlık Bakanlığı
'ndan yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin Filistinlilere müdahalesi sonucu 7 kişinin yaralandığını duyurdu. Açıklamada, yaralı kişilerin Sağlık ekipleri tarafından Ramallah'taki Filistin Tıp Kompleksi'ne kaldırılarak tedavi altına alındığını kaydedildi. Baskın düzenleyen askerler ayrıca, Filistinlilere ait dükkanları aradı, bölgedeki kamera kayıtlarına el koydu. İsrail askerleri, çeşitli gerekçelerle sık sık Batı Şeria ve Doğu Kudüs
'teki Filistin beldelerine baskın düzenliyor. - RAMALLAH
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 07:09 Kaynak: İHA
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