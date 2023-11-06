İsrail askerleri ''Filistinli cesur kız'' Ahid et-Temimi'yi gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, "Filistinli cesur kız" Ahid et-Temimi'yi (23) gözaltına aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce hapis yatan Ahid et-Temimi'yi telefonla arayıp cesaretinden dolayı tebrik etmişti.

EVE BASKIN YAPTILAR

İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye karşı saldırılarını artırırken bölgede adeta insanlık dramı yaşanıyor. İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde ise baskınlarına devam ediyor. "Filistinli cesur kız" olarak bilinen 23 yaşındaki Ahid et-Temimi evine yapılan baskında İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı.

AİLE ÜYELERİNİN CEP TELEFONLARINA EL KOYDULAR

Ahid Temimi'nin annesi Neriman Temimi yaptığı açıklamada, Ramallah'ın Nebi Salih beldesindeki evlerine baskın yapan İsrail güçlerinin kızını götürdüklerini söyledi. Neriman Temimi, İsrail askerlerinin baskın sırasında evlerine zarar verdiklerini ve kullandıkları cep telefonlarına da el koyduklarını dile getirdi. Ahid Temimi'nin babası da birkaç gün önce İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı.

HANZALA CESARET ÖDÜLÜ'NÜ ALMIŞTI

"Filistinli cesur kız" olarak tanınan Ahid Temimi 2017'de İsrail güçleri tarafından tutuklanmış ve 8 ay hapis yatmıştı. Hayatında üç kez İsrail kurşunuyla yaralanan ve Hanzala Cesaret Ödülü sahibi "Filistinli cesur kız" Et-Temimi, AA'nın fotoğraflarıyla dünya gündemine oturmuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CESARETİNDEN DOLAYI TEBRİK ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tutukluluğunun ardından serbest bırakılan Ahid Et-Temimi ile telefonda görüşmüş ve kendisini cesaretinden ve mücadele azminden dolayı tebrik etmişti.