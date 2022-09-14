İsrail askerleri, Batı Şeria'da iki Filistinliyi öldürdü - Son Dakika
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İsrail askerleri, Batı Şeria'da iki Filistinliyi öldürdü

14.09.2022 07:00
İsrail askerleri, Batı Şeria'da iki Filistinliyi öldürdü

İsrail askerleri tarafında açılan ateş sonucu Batı Şeria'da iki Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail askerleri tarafında açılan ateş sonucu Batı Şeria'da iki Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu Twitter hesabından yapılan açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyinde el-Cilme kontrol noktasında silahlı iki Filistinlinin tespit edildiği ve gözaltına alınmak istendiği belirtildi.

Filistinli iki şüphelinin, gözaltına alınmak istendiği sırada askerlere ateş açtıkları kaydedilen açıklamada, şüphelilerin askerler tarafından açılan ateş sonucu etkisiz hale getirildiği vurgulandı.

Olaya ve öldürülen Filistinlilerin kimliklerine ilişkin daha ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail askerleri, Batı Şeria'da iki Filistinliyi öldürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail askerleri, Batı Şeria'da iki Filistinliyi öldürdü - Son Dakika
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