İsrail ordusu Twitter hesabından yapılan açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyinde el-Cilme kontrol noktasında silahlı iki Filistinlinin tespit edildiği ve gözaltına alınmak istendiği belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › İsrail askerleri, Batı Şeria'da iki Filistinliyi öldürdü - Son Dakika

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