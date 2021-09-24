İsrail askerleri tarafından başından vurularak şehit edilen Filistinli gencin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteride ateş açması sonucu başından vurularak şehit olan Muhammed Ali Habisa'nın cenazesi son yolculuğuna uğurlandı.

En-Necah hastanesinden alınan bir çocuk babası 28 yaşındaki Habisa'nın naaşı, ambulansla doğduğu yer olan Beyta kasabasına götürüldü.

Onlarca araçlık konvoy eşliğinde önce ailesinin olduğu eve getirilen Hasiba'nın naaşı, sonrasında kılınan cenaze namazının ardından kasaba mezarlığında defnedildi.

Cenazeye katılan yüzlerce Filistinli, ülkelerinin bayraklarını taşırken, İsrail karşıtı sloganlar attı.

AA muhabirinin yerel kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre, Habisa'nın Gazel adında 8 aylık bir çocuğu olduğu ve benzer bir gösteride daha önce de İsrail askerleri tarafından plastik mermiyle başından yaralandığı ortaya çıktı.

Habisa, Nablus'a bağlı Beyta beldesinde bugün düzenlenen yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteride yaralanmış ve Nablus'taki hastaneye kaldırılmasının ardından tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti

Hasiba'nın hayatını kaybetmesiyle son 2 ayda Beyta beldesinde İsrail güçlerince katledilen Filistinlilerin sayısı 7'ye yükseldi.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 bine yakın Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.