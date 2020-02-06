İsrail askerleri tarafından öldürülen Filistinlinin cenaze töreni - Son Dakika

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İsrail askerleri tarafından öldürülen Filistinlinin cenaze töreni
7 saat önce
Cenazenin omuzlarda taşınması Slogan atılması İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine düzenlenen baskında, İsrail askerleri ve Filistinli gençler arasında yaşanan arbede sırasında İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülen Yezin Munzir Ebu Tabih (19)...
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:22 Kaynak: AA
Cenazenin omuzlarda taşınması
Slogan atılması İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine düzenlenen baskında, İsrail askerleri ve Filistinli gençler arasında yaşanan arbede sırasında İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülen Yezin Munzir Ebu Tabih (19) için cenaze töreni düzenlendi. Cenin kentindeki törene çok sayıda Filistinli katıldı.
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