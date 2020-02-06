İsrail askerleri tarafından öldürülen Filistinlinin cenaze töreni - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsrail askerleri tarafından öldürülen Filistinlinin cenaze töreni - Son Dakika

İsrail askerleri tarafından öldürülen Filistinlinin cenaze töreni

7 saat önce

Cenazenin omuzlarda taşınması Slogan atılması İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine düzenlenen baskında, İsrail askerleri ve Filistinli gençler arasında yaşanan arbede sırasında İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülen Yezin Munzir Ebu Tabih (19)...

Cenazenin omuzlarda taşınması

Slogan atılması İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine düzenlenen baskında, İsrail askerleri ve Filistinli gençler arasında yaşanan arbede sırasında İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülen Yezin Munzir Ebu Tabih (19) için cenaze töreni düzenlendi. Cenin kentindeki törene çok sayıda Filistinli katıldı.

İsrail askerleri tarafından öldürülen Filistinlinin cenaze töreni

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:22 Kaynak: AA
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