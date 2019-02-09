İsrail Askerleri Tarafından Şehit Edilen Filistinli Hamza İştevi'nin Cenaze Töreni
1 saat önce
İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesi sonucu şehit olan 18 yaşındaki Hamza Muhammed İştevi için Gazze'de cenaze töreni düzenlendi.
İsrail
askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi
sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş
Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesi sonucu şehit olan 18 yaşındaki Hamza Muhammed İştevi için Gazze'de cenaze töreni düzenlendi. İştevi'nin yakınları, cenaze töreninde büyük üzüntü yaşadı.
Filistinli şehit Hamza Muhammed İştevi'nin annesi Sabrin İştevi, Anadolu Ajansı
'na konuşarak "Oğlum Hamza, merhametli, kibar, herkes tarafından sevilen bir çocuktu. Her cuma arkadaşları ile gösterilere katılıyordu. Bu cuma ise yaralanacağını yahut şehit olacağını hissetmiştim. Her zaman sınıra uzak bir bölgede duruyordu. Buradan anlaşılıyor ki onu kasten hedef aldılar, öldürdüler.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 06:45 Kaynak: AA
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