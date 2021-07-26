İsrail askerleri tarafından vurularak hayatını kaybeden Filistinli gencin cenaze töreni - Son Dakika

Filistinli Yusuf Nevvaf Muharip'in naaşına veda edilmesi

Filistinli Yusuf Nevvaf Muharip'in naaşının sloganlar eşliğinde omuzlarda taşınması

Filistinli Yusuf Nevvaf Muharip'in naaşının kabristana getirilmesi İsrail askerleri tarafından yaklaşık 2 ay önce işgal altındaki Batı Şeria'da vurularak ağır yaralanan Filistinli Yusuf Nevvaf Muharip, bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 14 Mayıs'ta Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Sincil beldesinde İsrail askerleri tarafından vurulan Muharip'in bu sabah hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, gerçek mermiyle vurulan Muharip'in Ramallah'taki Filistin Tıp Merkezi'nde tedavi gördüğü, beşinci ve yedinci omurlarından vurulan genç Filistinlinin kurtarılamadığı kaydedildi.

Filistinli Muharip için Ramallah kentinde cenaze töreni düzenlendi. Muharip'in naaşı törene katılan yüzlerce Filistinli tarafından sloganlar ve tekbirler eşliğinde kabristana getirilerek defnedildi.

Geçtiğimiz nisan ayında İsrail güçleri ile Yahudi yerleşimciler tarafından Kudüs dahil Batı Şeria ile İsrail'in içindeki Arap şehirlerinde gerçekleştirilen ve onlarca ölü, binlerce yaralı ve gözaltıyla sonuçlanan saldırıları nedeniyle Filistin'de olaylar patlak vermişti.