İsrail askerleri ve yerleşimciler Filistin köyünün girişini araçlarıyla kapattı - Son Dakika
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İsrail askerleri ve yerleşimciler Filistin köyünün girişini araçlarıyla kapattı

23.02.2022 12:53
İsrail askerleri ve yerleşimciler Filistin köyünün girişini araçlarıyla kapattı

İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Lubben eş-Şarkiyye köyüne üç gündür sabah saatlerinde araçlarıyla gelerek köyün girişini kapatan İsrail askerleri ile Yahudi yerleşimciler, Filistinlilerin hayatını zorlaştırmaya devam ediyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Lubben eş-Şarkiyye köyüne üç gündür sabah saatlerinde araçlarıyla gelerek köyün girişini kapatan İsrail askerleri ile Yahudi yerleşimciler, Filistinlilerin hayatını zorlaştırmaya devam ediyor.

Nablus'un güneyinde yer alan Lubben eş-Şarkiyye Köyü Yerel Meclis Başkanı Yakub Uveys, AA muhabirine yaptığı açıklamada, araçlarıyla köyün girişine gelen çok sayıda Yahudi yerleşimci ile İsrail askerinin, bölge sakinlerinin hareketini engellediğini ifade etti.

Uveys, İsrail askerleri ile yerleşimcilerin köyün girişine yaptığı bu baskının köydeki öğrencilerin okula gidiş saatinde yaşandığını belirtti.

Baskının "halka açık cadde üzerinde yerleşimcilerce Yahudi duaları okunması bahanesiyle" düzenlendiğini aktaran Uveys, ancak gerçek amacın "bölgedeki okulları kontrol etmek ve köydeki öğrencilerin eğitim sürecini engellemek" olduğunu söyledi.???????

Uveys, İsrail güçleri ve yerleşimcilerin bu tür uygulamaları nedeniyle bu yıl bölgedeki yaklaşık 700 öğrencinin toplamda 40 gün okullarına gidişlerinin engellendiğine dikkati çekti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 600 binden fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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Batı Şeria, Yahudi, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail askerleri ve yerleşimciler Filistin köyünün girişini araçlarıyla kapattı - Son Dakika


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