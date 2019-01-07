Son Dakika Haberleri: İsrail Askerleri Yaraladıkları Filistinli Kadını Gözaltına Aldı

İsrail Askerleri Yaraladıkları Filistinli Kadını Gözaltına Aldı

21 dakika önce

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde Filistinli bir kadını yaraladıktan sonra gözaltına aldı.

İsrail Askerleri Yaraladıkları Filistinli Kadını Gözaltına Aldı, System.String[]
İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde Filistinli bir kadını yaraladıktan sonra gözaltına aldı.

İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail askerlerinin Nablus'ta "şüpheli" olduğu iddiasıyla Filistinli bir kadına ateş açarak yaraladığı ve ardından yaralı kadını gözaltına aldığı kaydedildi.

Kanal 20 televizyonu, Filistinli kadının "dur" ihtarına uymaması neticesinde askerler tarafından ayağından vurulduğunu aktardı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da Filistinli bir kadının Nablus yakınında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hafif yaralandığı belirtildi. Bakanlık konuyla ilgili ayrıntılı bilgi paylaşmadı.

Görgü tanıkları ise İsrail askerlerinin Zatera kontrol noktasını Filistinlilere ait araçların geçişine kapattığını ve sağlık ekiplerinin bölgeye ulaşmasına izin vermediğini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:36 Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünyaca Ünlü Dev Banka Goldman Sachs, Dolar İçin Satış Önerisi Yaptı Son Dakika! 17-25 Aralık Kumpasında, FETÖ'nün Ses Kayıtlarını Servis Etmekle Suçlanan CHP'li Eren Erdem Bu Davadan Tahliye Edildi

Son Dakika! Oyuncu Metin Akpınar Hakkında Fezleke Hazırlandı Twitter'daki Mesajını Paylaşanlara 925 Bin Dolar Ödül Vaad Eden Japon Milyarder, Tüm Zamanların Rekorunu Kırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 15:57:44. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsrail Askerleri Yaraladıkları Filistinli Kadını Gözaltına Aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]