İsrail askerleri, yoğunlukla Ultra-Ortodoks Yahudilerin yaşadığı şehirde yardım malzemesi dağıttı -... - Son Dakika

İsrail askerleri, yoğunlukla Ultra-Ortodoks Yahudilerin yaşadığı şehirde yardım malzemesi dağıttı -...

Yadım malzemelerini kamyonlara yüklenmesi Yardım malzemelerinin dağıtılması İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle başkent Tel Aviv'e yakın Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudilerin yoğunlukla yaşadığı Beni Barak şehrinde, İsrail askerleri tarafından gıda ve temel ihtiyaç...

Yadım malzemelerini kamyonlara yüklenmesi Yardım malzemelerinin dağıtılması İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle başkent Tel Aviv'e yakın Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudilerin yoğunlukla yaşadığı Beni Barak şehrinde, İsrail askerleri tarafından gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri dağıtıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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