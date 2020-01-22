İsrail askerleri zihinsel engelli Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika

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İsrail askerleri zihinsel engelli Filistinliyi gözaltına aldı
6 saat önce
İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da bıçak taşıdığı iddiasıyla zihinsel engelli bir Filistinliyi gözaltına aldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 07:07 Kaynak: İHA
İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da bıçak taşıdığı iddiasıyla zihinsel engelli bir Filistinliyi gözaltına aldı.
İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nin El Halil kentinin güney bölgesindeki Ebu el-Riş kontrol noktasında bıçak taşıdığı iddiasıyla zihinsel engelli Filistinliyi gözaltına aldı. Yerel kaynaklar, 28 yaşındaki Filistinli gencin isminin Muhammed Khaled Ebu Türki olduğunu açıkladı. Ebu Türki'nin ailesi, gözaltına alınan 28 yaşındaki gencin zihinsel engelli olduğunu belirterek serbest bırakılmasını istedi. - EL HALİL
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