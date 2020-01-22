İsrail askerleri zihinsel engelli Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsrail askerleri zihinsel engelli Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika

İsrail askerleri zihinsel engelli Filistinliyi gözaltına aldı

6 saat önce

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da bıçak taşıdığı iddiasıyla zihinsel engelli bir Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail askerleri zihinsel engelli Filistinliyi gözaltına aldı, System.String[]

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da bıçak taşıdığı iddiasıyla zihinsel engelli bir Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nin El Halil kentinin güney bölgesindeki Ebu el-Riş kontrol noktasında bıçak taşıdığı iddiasıyla zihinsel engelli Filistinliyi gözaltına aldı. Yerel kaynaklar, 28 yaşındaki Filistinli gencin isminin Muhammed Khaled Ebu Türki olduğunu açıkladı. Ebu Türki'nin ailesi, gözaltına alınan 28 yaşındaki gencin zihinsel engelli olduğunu belirterek serbest bırakılmasını istedi.

(İHA)

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 07:45 Kaynak: İHA
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