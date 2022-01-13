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İsrail askerlerince darp edildikten sonra hayatını kaybeden yaşlı Filistinli son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

İsrail askerlerince darp edildikten sonra hayatını kaybeden yaşlı Filistinli son yolculuğuna uğurlandı

13.01.2022 18:14
İsrail askerlerince darp edildikten sonra hayatını kaybeden yaşlı Filistinli son yolculuğuna uğurlandı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde gözaltında olduğu sırada İsrail askerlerinin şiddeti sonucu yaşamını yitiren 80 yaşındaki Filistinli Ömer Esad'ın cenazesi toprağa verildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde gözaltında olduğu sırada İsrail askerlerinin şiddeti sonucu yaşamını yitiren 80 yaşındaki Filistinli Ömer Esad'ın cenazesi toprağa verildi.

Esad için Ramallah'a bağlı Celceliye beldesinde cenaze töreni düzenlendi. Yüzlerce Filistinlinin katıldığı cenaze töreninde İsrail'e öfke yağdı.

Hastaneden alınarak evine getirilen Esad'ın cenazesi daha sonra belde camisinde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Cenaze töreninde bir konuşma yapan Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Üyesi Vasıl Yusuf, "İsrail hükümetinin terörist olduğuna" vurgu yaparak, "Filistinliler, işgal devletinin ve aşırı sağcı terörist hükümetinin eliyle şehit düşen birini daha uğurluyor." dedi.

Yusuf, Filistinlilerin İsrail askerlerince öldürülmesinin dünyayı harekete geçirmesi gerektiğine dikkati çekerek, uluslararası camiadan Filistin halkına koruma sağlaması çağrısı yaptı.

Esad'ın ABD vatandaşı olduğuna işaret eden Yusuf, "ABD'nin bir soruşturma komisyonu kurmasına gerek duymuyoruz. Zira televizyon kameraları önünde devam eden cinayet ve öldürme siyaseti en büyük kanıttır." dedi.

Ailesinin talepleri

Esad'ın eşi Nazmiye Esad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin eşini öldürdüğüne vurgu yaparak, "Araçtan çekip yere atmışlar. Ellerine kelepçe vurmuşlar, yerde yüzünü kapatıp darp etmişler." diye konuştu.

Yaşlı Filistinlinin eşi, "Onlar (İsrail askerleri) onu öldürdüler. Boğmuşlar, darp etmişler." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Esad'ın kardeşi Amir ise, ağabeyinin 16 yıl sonra memleketine dönebildiğini ve ölümünün kendilerini şok ettiğini söyledi.

Kardeş Esad, "Şeref ve benlik haklarını, (askerler) onlar için hiçbir tehdit teşkil etmeyen adamın hakkını ve ona sebepsiz yere saldıran, darp eden askerlerin cezalandırılmasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yaşlı Filistinlinin arkadaşı Muhammed Yusuf ise, İsrail askerlerinin yaşlı bir insana dahi saygı göstermeyip darp ettiklerine dikkati çekerek, "ABD üstüne düşeni yapmalı ve sebebini açıklamalı. Yaşı 80'i geçmiş bir insan neden darp edilerek öldürülür? Amcasının oğlunun evinden evine dönen bir insan hiçbir sebep olmaksızın yakalanıp dövülerek öldürülür?" ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, sorumluluğunu inkar etmişti

İsrail ordusu sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, bölgede görev yapan komutanlardan gelen ilk rapora göre İsrail askerlerinin Celceliye beldesinde "bir terörle mücadele operasyonu yürüttüğü", bölgedeki "inceleme sırasında bir Filistinlinin aramaya direndiği için gözaltına alındığı ancak gece saatlerinde salındığı" öne sürülmüştü.

Ordunun soruşturma biriminin geniş bir inceleme yürüttüğü ve sonuçların askeri hukuk birimine sunulacağı belirtilmişti.

İsrail ordusuna yakın bir kaynak, Filistinlinin serbest bırakıldığı sırada "hayatta olduğunu" savunmuştu.

ABD'den Esad'ın ölümüyle ilgili açıklama

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, günlük basın toplantısında, İsrail güçlerinin Ramallaha'a bağlı Celceliye köyüne düzenlediği baskında gözaltına aldığı Ömer Esad'ın (80) ölmesine ilişkin bir soruya verdiği yanıtta, "ABD vatandaşı Ömer Esad'ın Ramallah yakınlarındaki bir şehirde öldüğünü doğruluyoruz. Bu trajedi hakkında taziyelerimizi iletmek için Esad'ın ailesi ile temasa geçtik." ifadelerini kullanmıştı.

Sözcü Price, "Bu olaya açıklık getirmek için İsrail hükümetiyle de temas halindeyiz ve görmüş olabileceğiniz gibi İsrail Savunma Kuvvetleri konuyla ilgili devam eden bir soruşturma olduğunu belirtti ve bu olayın koşullarıyla ilgili kapsamlı bir soruşturmayı destekliyoruz." diye konuşmuştu.

Filistin yönetiminden uluslararası soruşturma talebi

Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye de yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in işgal askerlerinin benimsediği terörist ideolojiyi yansıtan olayı kınadıklarını" belirtmişti.

Filistin Dışişleri Bakanlığı da İsrail hükümetini olayla ilgili sorumlu tutarak konuya ilişkin uluslararası bir soruşturma açılmasını talep etmişti.

İsrail askerlerinin dün Celceliye köyüne düzenlediği baskında Esad'ı kelepçeleyerek darp ettikleri ortaya çıkmıştı.

İsrail güçlerinin bir süre sonra köyden ayrıldığı ve köylülerin yaşlı Filistinliyi inşaat halindeki bir evde yerde buldukları bildirilmişti.

Esad, köy halkı tarafından Ramallah'taki bir hastaneye nakledilirken hayatını kaybetmişti.

İsrail askerlerince darp edildikten sonra hayatını kaybeden yaşlı Filistinli son yolculuğuna uğurlandı
İsrail askerlerince darp edildikten sonra hayatını kaybeden yaşlı Filistinli son yolculuğuna uğurlandı
İsrail askerlerince darp edildikten sonra hayatını kaybeden yaşlı Filistinli son yolculuğuna uğurlandı
İsrail askerlerince darp edildikten sonra hayatını kaybeden yaşlı Filistinli son yolculuğuna uğurlandı

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Filistin, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail askerlerince darp edildikten sonra hayatını kaybeden yaşlı Filistinli son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail askerlerince darp edildikten sonra hayatını kaybeden yaşlı Filistinli son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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