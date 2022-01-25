İsrail askerlerince öldürülen Filistinlinin kimlik hayali öldükten sonra gerçekleşti - Son Dakika

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde 12 Ocak'ta İsrail askerlerinin şiddetine maruz kalarak hayatını kaybeden Ömer Abdulmecid Esad (80), uzun zamandır beklediği Filistin kimliği ve pasaportuna öldükten sonra kavuştu.

İsrail ile Filistin arasındaki ilişkilerden sorumlu Filistin Sivil İşler İdaresi, uzun süredir devam eden "aile birleşimi" dosyası kapsamında Filistin kimliği alan 500 ismin yer aldığı listeyi açıkladı.

İsrail güçlerinin, Ramallah'a bağlı Celceliye köyüne düzenlediği baskında ellerini kelepçeleyerek darbettiği ve ölümüne neden olduğu Esad'ın ismi, söz konusu listede yer aldı.

Esad'ın kuzenlerinden Züheyr Nazmi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esad'ın, Batı Şeria işgal edilmeden (1967) önce 1965 yılında ABD'ye gittiğini ve Amerikan vatandaşı olduğunu söyledi.

Kuzeninin daha sonra birkaç kez Filistin'i ziyaret ettiğini belirten Nazmi, 13 yıl önceki son ziyaretinde ise "aile birleşimi" talebinde bulunduğunu ve İsrail'den onayın çıkması için Filistin'den ayrılamadığını aktardı.

Said'in, kimlik için onay geleceği konusunda iyimser olduğunu ancak listenin açıklanmasını göremediğini kaydeden Züheyr, "Kimlik aldıktan sonra Amerika'ya 5 çocuğunun yanına dönmeyi planlıyordu." dedi.

İsrail askerlerinin, 12 Ocak'ta Celceliye köyüne düzenlediği baskında Esad'ı kelepçeleyerek darbettiği ortaya çıkmıştı.

İsrail güçlerinin bir süre sonra köyden ayrıldığı ve köylülerin yaşlı Filistinliyi inşaat halindeki bir evde yerde buldukları bildirilmişti.

Esad, köy halkı tarafından Ramallah'taki bir hastaneye nakledilirken hayatını kaybetmişti.

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price bu olay üzerine, 80 yaşındaki Filistinlinin İsrail askerleri tarafından öldürülmesi hakkında İsrail hükümetinden izahat istediklerini açıklamıştı.

Filistin'deki aile birleşimi meselesi

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti merkezli Filistin yönetimi ile Gazze'deki Hamas yönetiminin, doğum ve ölüm kayıtları ile kişisel kimlik kartlarının değiştirilmesi dışında Filistinlilerin nüfus kayıtlarında herhangi bir değişiklik yapma yetkisi bulunmuyor. Söz konusu yetki sadece Tel Aviv yönetiminin elinde.

Batı Şeria ile Gazze'ye "geçici" veya "turist" izinleriyle giren bazı aile fertleri ile yabancı uyruklu biriyle evlenen ve "aile birleşimi" hakkı alamayan Filistinliler bu konuda ciddi sıkıntı yaşıyor.

İsrail bu kişileri "yasa dışı sakinler" olarak kabul ediyor. Bunlardan seyahat etmek zorunda kalanlar, aileleriyle yaşamak için geri dönemiyor.