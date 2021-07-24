Üye Girişi
Son dakika haber... İsrail askerlerince vurularak hayatını kaybeden Filistinli çocuk son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Son dakika haber... İsrail askerlerince vurularak hayatını kaybeden Filistinli çocuk son yolculuğuna uğurlandı

24.07.2021 16:19

Gelen son dakika haberlerine göre İsrail askerleri tarafından işgal altındaki Batı Şeria'da dün vurularak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Filistinli Muhammed Münir et-Temimi'nin cenazesi, törenle toprağa verildi.

İsrail askerleri tarafından işgal altındaki Batı Şeria'da dün vurularak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Filistinli Muhammed Münir et-Temimi'nin cenazesi, törenle toprağa verildi.

Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki devlet hastanesi morgundan alınan Temimi'nin cenazesi, evinin bulunduğu Ramallah'a bağlı Deyr Nizam beldesine götürüldü.

Yüzlerce Filistinlinin omuzlarında taşınan Temimi'nin naaşı, babaevine getirildi.

Temimi'nin cenazesi, burada alınan helalliğin ardından belde camisinde kılınan cenaze namazı sonrasında, yüzlerce Filistinlinin katılımıyla tekbir ve sloganlar eşliğinde belde mezarlığında toprağa verildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, Temimi'nin Ramallah'a bağlı Nebi Salih beldesi yakınındaki Yahudi yerleşim birimi karşıtı gösteride İsrail askerlerince karnından vurularak ağır yaralandığı belirtilmişti.

Bakanlıktan akşam saatlerinde yapılan yazılı açıklamada, 17 yaşındaki Filistinli çocuğun hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 500 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002'de "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına "Ayrım Duvarı" inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçemiyor.

Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her hafta cuma günü düzenlenen protestolara İsrail askerleri gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ve bazen tazyikli atık suyla müdahale ediyor.

Son dakika haber... İsrail askerlerince vurularak hayatını kaybeden Filistinli çocuk son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haber... İsrail askerlerince vurularak hayatını kaybeden Filistinli çocuk son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haber... İsrail askerlerince vurularak hayatını kaybeden Filistinli çocuk son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haber... İsrail askerlerince vurularak hayatını kaybeden Filistinli çocuk son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haber... İsrail askerlerince vurularak hayatını kaybeden Filistinli çocuk son yolculuğuna uğurlandı

Batı Şeria, İsrail, Yahudi, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... İsrail askerlerince vurularak hayatını kaybeden Filistinli çocuk son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bez Bebek dizisiyle tanınan Asena Keskinci, plajda renkli bikinileriyle şov yaptı 17:29 Bez Bebek dizisiyle tanınan Asena Keskinci, plajda renkli bikinileriyle şov yaptı Kurbanlık boğanın saldırdığı yaşlı adam, hayatını kaybetti 16:50 Kurbanlık boğanın saldırdığı yaşlı adam, hayatını kaybetti UNESCO'nun Ayasofya'daki değişikliklerin bildirilmesi için yaptığı uyarıya Dışişleri'nden yanıt: Türkiye'nin mülkü ve titizlikle korunuyor 15:50 UNESCO'nun Ayasofya'daki değişikliklerin bildirilmesi için yaptığı uyarıya Dışişleri'nden yanıt: Türkiye'nin mülkü ve titizlikle korunuyor
Boğulma tehlikesi geçiren 3'ü çocuk 4 kişiyi kurtaran adam yorgun düşüp akıntıya kapılarak boğuldu 15:42 Boğulma tehlikesi geçiren 3'ü çocuk 4 kişiyi kurtaran adam yorgun düşüp akıntıya kapılarak boğuldu Komşusunu dövdüğü için hapis yatan Halil Sezai'den akıl almaz sözler: Gerektiği şekilde dövemedim, bir dahaki sefere 15:23 Komşusunu dövdüğü için hapis yatan Halil Sezai'den akıl almaz sözler: Gerektiği şekilde dövemedim, bir dahaki sefere Kuşadası Milli Park'ındaki şezlong ve şemsiye fiyatları tepki çekti: Bu kadar da olmaz, yazıktır, günahtır 13:53 Kuşadası Milli Park'ındaki şezlong ve şemsiye fiyatları tepki çekti: Bu kadar da olmaz, yazıktır, günahtır
Cezayirli judocu, Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi! 12:45 Cezayirli judocu, Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi! "İsrailli sporcuyla mindere çıkmam" dedi Kaçan kurbanlığın peşinden gidip ölü bunmuştu! Onur'un arkadaşından yürek parçalayan paylaşım: Elbet bir gün buluşacağız 12:00 Kaçan kurbanlığın peşinden gidip ölü bunmuştu! Onur'un arkadaşından yürek parçalayan paylaşım: Elbet bir gün buluşacağız

Son Dakika Haberleri
17:33 Komşusunun kurbanlığının saldırısına uğradı! Yaşlı adam hayatını kaybetti
17:32 CHP'li İslam'ın "Makedonyalı Lütfü" paylaşımı İYİ Parti'yi rahatsız etti
17:28 Bez Bebek dizisiyle tanınan Asena Keskinci, plajda renkli bikinileriyle şov yaptı
17:20 İmza törenine damga vuran sözler! Ahmet Ağaoğlu yabancı kuralını hatırlatınca İsmail Köybaşı buz kesti
17:05 Tokyo 2020'de cimnastik tarihimizde ilkleri yaşıyoruz! 7 sporcumuz finale kaldı
16:59 Suriye tarafında çıkan orman yangını Türkiye'ye de 1 hektarlık alana zarar verdi
15:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya sözleri: Dirilişi bir kez daha hayırlı olsun
15:22 Komşusunu dövdüğü için hapis yatan Halil Sezai'den akıl almaz sözler: Gerektiği şekilde dövemedim, bir dahaki sefere
14:06 Stancu'dan, Cicaldau transferine ilginç yorum: Galatasaray seviyesinde değil
14:05 Sarı-Kırmızılılar'ın yeni sağ beki Boey, Mbappe ve Neymar gibi yıldızlara karşı yakaladığı istatistikle parmak ısırttı
CHP'li İslam'ın CHP'li İslam'ın "Makedonyalı Lütfü" paylaşımı İYİ Parti'yi rahatsız etti         
17:32
İmza törenine damga vuran sözler! Ahmet Ağaoğlu yabancı kuralını hatırlatınca İsmail Köybaşı buz kesti İmza törenine damga vuran sözler! Ahmet Ağaoğlu yabancı kuralını hatırlatınca İsmail Köybaşı buz kesti         
17:21
Kurban Bayramı'nın 8 günlük trafik kazası bilançosu: 46 ölü, 341 yaralı Kurban Bayramı'nın 8 günlük trafik kazası bilançosu: 46 ölü, 341 yaralı         
16:42
Ghezzal cephesinden 'Hain' diyen taraftarlara çok sert cevap geldi Ghezzal cephesinden 'Hain' diyen taraftarlara çok sert cevap geldi         
15:49
Avustralya'da koronavirüs vakalarının artmasıyla karantina geri döndü! Halk sokaklara döküldü Avustralya'da koronavirüs vakalarının artmasıyla karantina geri döndü! Halk sokaklara döküldü         
15:33
Sinir krizi geçirip kavga ettiler! Öfkeli kadın, ''İçeceksen adam gibi iç'' dediği erkeği tekme tokat dövdü Sinir krizi geçirip kavga ettiler! Öfkeli kadın, ''İçeceksen adam gibi iç'' dediği erkeği tekme tokat dövdü         
14:09
Son Dakika! Milli Savunma Bakanlığı: Gençlerin duyguları istismar edilmemeli Son Dakika! Milli Savunma Bakanlığı: Gençlerin duyguları istismar edilmemeli         
13:33
Yusuf Güney, kendisini istediği yere götürmeyen taksi şoförü ile tartıştı Yusuf Güney, kendisini istediği yere götürmeyen taksi şoförü ile tartıştı         
12:09
36 metre derinliğe gömülüp 6 ayda hazır hale geliyor! Karaman'ın peyniri dünyaca ünlü Fransız rokfor peynirine rakip 36 metre derinliğe gömülüp 6 ayda hazır hale geliyor! Karaman'ın peyniri dünyaca ünlü Fransız rokfor peynirine rakip         
11:51
Mehmet Ceyhan, Mehmet Ceyhan, "Aktif vaka sayısı 100 bini geçti" dedi! Devletin alması gereken tedbirleri tek tek sıraladı         
11:50
ABD'den dikkat çeken hareket! Türkiye'nin 40 kilometre uzağını cephaneliğe dönüştürüp 400 tank yığdı ABD'den dikkat çeken hareket! Türkiye'nin 40 kilometre uzağını cephaneliğe dönüştürüp 400 tank yığdı         
11:30
Ünlü oyuncu Burcu Özberk, bikinili pozlarıyla mest etti Ünlü oyuncu Burcu Özberk, bikinili pozlarıyla mest etti         
11:24
Passiflora meyvesini yetiştirmek için Almanya'dan Türkiye'ye geldi, ilk hasadının kilosunu 75 liradan satıyor Passiflora meyvesini yetiştirmek için Almanya'dan Türkiye'ye geldi, ilk hasadının kilosunu 75 liradan satıyor         
11:24
Bülent Serttaş'ın klibini erotik bulan YouTube yayından kaldırdı Bülent Serttaş'ın klibini erotik bulan YouTube yayından kaldırdı         
11:22
Muğla'da sır ölüm! Yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu Muğla'da sır ölüm! Yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu         
11:19
Plajda denize girenlerin eşyalarını çalan 4 kişi, falezlerdeki kayalıklarda saklanırken bulundu Plajda denize girenlerin eşyalarını çalan 4 kişi, falezlerdeki kayalıklarda saklanırken bulundu         
20:17
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik takipçilerini mest etti! Parlak bikinisiyle dans ederken çekilen fotoğrafını paylaştı Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik takipçilerini mest etti! Parlak bikinisiyle dans ederken çekilen fotoğrafını paylaştı         
18:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2021 17:37:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... İsrail askerlerince vurularak hayatını kaybeden Filistinli çocuk son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement