Son dakika haber... İsrail askerlerince vurularak hayatını kaybeden Filistinli çocuk son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

İsrail askerleri tarafından işgal altındaki Batı Şeria'da dün vurularak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Filistinli Muhammed Münir et-Temimi'nin cenazesi, törenle toprağa verildi.

Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki devlet hastanesi morgundan alınan Temimi'nin cenazesi, evinin bulunduğu Ramallah'a bağlı Deyr Nizam beldesine götürüldü.

Yüzlerce Filistinlinin omuzlarında taşınan Temimi'nin naaşı, babaevine getirildi.

Temimi'nin cenazesi, burada alınan helalliğin ardından belde camisinde kılınan cenaze namazı sonrasında, yüzlerce Filistinlinin katılımıyla tekbir ve sloganlar eşliğinde belde mezarlığında toprağa verildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, Temimi'nin Ramallah'a bağlı Nebi Salih beldesi yakınındaki Yahudi yerleşim birimi karşıtı gösteride İsrail askerlerince karnından vurularak ağır yaralandığı belirtilmişti.

Bakanlıktan akşam saatlerinde yapılan yazılı açıklamada, 17 yaşındaki Filistinli çocuğun hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 500 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002'de "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına "Ayrım Duvarı" inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçemiyor.

Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her hafta cuma günü düzenlenen protestolara İsrail askerleri gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ve bazen tazyikli atık suyla müdahale ediyor.