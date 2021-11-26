İsrail askerlerince vurularak hayatını kaybeden Filistinli çocuk son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Filistinli baba, daha önce yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin, hiçbir tehdit oluşturmayan evladını yakın mesafeden öldürme kastıyla hedef aldığını ifade etmişti.

İsrail askerleri tarafından ekim ayında öldürülen ve naaşı alıkonulan 14 yaşındaki Filistinli Emced Ebu Sultan'ın cenazesi törenle toprağa verildi.

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Olympiakos ile karşı karşıya geldiği iki maçta da mağlup olarak 12 yıl sonra ilki yaşadı