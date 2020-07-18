İsrail askerlerinden Batı Şeria'da Filistinlilere müdahale - Son Dakika

İsrail askerlerinden Batı Şeria'da Filistinlilere müdahale

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimi inşa faaliyetine karşı gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale etti.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimi inşa faaliyetine karşı gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale etti.

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Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesi ahalisi Filistinliler ile aktivistler ve Filistinli yetkililerin de bulunduğu bir grup, Beyta beldesinin tepelik alanlarına yerleşim birimi inşa etme amacıyla kamp kuran Yahudi yerleşimcilere karşı protesto gösteri düzenledi.

İsrail askerleri göstericileri dağıtmak için, göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları kullandı. İsrail askerlerinin müdahalesinde çok sayıda gösterici gazdan etkilendi.

Ayrıca askerlerin kullandığı gaz ve ses bombaları, tarım alanlarında büyük bir yangına neden oldu.

Yahudi yerleşimcilerin topraklarını ele geçirerek çevredeki Yahudi yerleşim birimlerine eklemeyi hedeflediği Beyta beldesi, zaman zaman İsrail askerleri ile Filistinlilerin arbedesine sahne oluyor.

Sözde barış planı İsrail'in yasa dışı yerleşim faaliyetlerini artırdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna duyurmasının ardından Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimi faaliyetleri hız kazandı.

Trump'ın açıkladığı sözde barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyor.

Filistin verilerine göre, sadece Nablus civarında, yaklaşık 40 bin yerleşimcinin yaşadığı yaklaşık 39 yerleşim birimi bulunuyor. Buralarda yaşayan Yahudi yerleşimciler de Filistinlilere ve onların mülklerine sık sık saldırılar düzenliyor.

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 17:19 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail askerlerinden Batı Şeria'da Filistinlilere müdahale - Son Dakika
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