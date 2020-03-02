İsrail askerlerinden Batı Şeria'da gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsrail askerlerinden Batı Şeria'da gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale - Son Dakika

İsrail askerlerinden Batı Şeria'da gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale

6 saat önce

Yahudi yerleşim birimlerine karşı gösteri düzenleyen Filistinlilerden detaylar Gösteri alanında namaz kılan Filistinlilerden detaylar İsrail askerlerinden detaylar İsrail askerlerinin göstericilere müdahalesi KUDÜS (AA) – İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşim...

Yahudi yerleşim birimlerine karşı gösteri düzenleyen Filistinlilerden detaylar

Gösteri alanında namaz kılan Filistinlilerden detaylar

İsrail askerlerinden detaylar

İsrail askerlerinin göstericilere müdahalesi KUDÜS (AA) – İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimlerine karşı gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale etti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Filistin Halk Direnişi Komitesi, İsrail'in Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerini birbirine bağlama amacıyla planladığı yol projesine karşı gösteri çağrısı yaptı.

Filistinliler, bunun üzerine söz konusu yol projesinin uygulanacağı Nablus kentine bağlı Kusra beldesi yakınlarında toplandı.

Burada namaz kıldıktan sonra gösteri düzenleyen Filistinlilere, İsrail askerleri ses ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale etti. İsrail askerlerinin müdahalesinde çok sayıda göstericinin gazdan etkilendiği belirtildi.

İsrail'e ait çok sayıda iş aracı birkaç gündür bölgedeki Yahudi yerleşim birimlerini birbirine bağlamak üzere Kusra beldesi topraklarında kazı çalışmaları yürütüyor.

İsrail askerlerinden Batı Şeria'da gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 06:55 Kaynak: AA
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