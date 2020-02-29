İsrail askerlerinden Batı Şeria'da zeytin fidanı diken Filistinlilere müdahale - Son Dakika

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Ürdün Vadisi bölgesinde zeytin fidanı diken Filistinlilere müdahale etti.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi tarafından yapılan çağrı üzerine, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde, Yahudi yerleşim birimi inşa tehdidiyle karşı karşıya olan Sehl El-Baki bölgesinde zeytin fidanı dikme etkinliği düzenlendi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Ürdün Vadisi'ndeki Sehl El-Baki bölgesinde zeytin fidanı dikmeye çalışan Filistinlilere ses ve gaz bombalarıyla müdahalede bulundu.

Müdahalede çok sayıda Filistinli gazdan etkilendi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 17 Eylül 2019'da yapılan seçimler öncesi Ürdün Vadisi ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin İsrail'e ilhakını vadetmişti.

Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyor.