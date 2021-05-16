İsrail askerlerinden Batı Şeria'daki Gazze'ye destek gösterilerine müdahale: 6 yaralı - Son Dakika

İsrail askerlerinden Batı Şeria'daki Gazze'ye destek gösterilerine müdahale: 6 yaralı

16.05.2021 23:07
İsrail askerlerinden Batı Şeria'daki Gazze'ye destek gösterilerine müdahale: 6 yaralı, System.String[]

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde, saldırı altındaki Gazze Şeridi'ne destek amacıyla düzenlenen gösterilere gerçek ve plastik mermilerle müdahalesinde 6 Filistinli yaralandı.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde, saldırı altındaki Gazze Şeridi'ne destek amacıyla düzenlenen gösterilere gerçek ve plastik mermilerle müdahalesinde 6 Filistinli yaralandı.

Filistinliler, akşam saatlerine doğru Batı Şeria'nın Ramallah, Nablus ve El-Halil kentlerinin çevresindeki İsrail kontrol noktaları yakınlarında Gazze Şeridi'ne destek gösterileri düzenledi.

İsrail askerleri göstericileri dağıtmak için gerçek ve plastik mermiyle müdahalede bulundu.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin müdahalesinde 4 Filistinlinin gerçek, 2'sinin de plastik mermiyle yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, Ramallah'taki Filistin Tıp Merkezine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

İsrail güçlerinin 10 Mayıs'tan bu yana Batı Şeria'da düzenlenen Gazze'ye destek gösterilerine müdahalesinde 19 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Batı Şeria, İsrail, İşgal, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail askerlerinden Batı Şeria'daki Gazze'ye destek gösterilerine müdahale: 6 yaralı - Son Dakika


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