İsrail askerlerinden Batı Şeria'daki sağlık merkezine baskın

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan Sağlık Hizmeti Komitelerinin merkezine baskın düzenledi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Ramlalah'ın Satıh Merhaba Mahallesinde bulunan Sağlık Hizmeti Komitelerinin genel merkezine gelen İsrail askerleri, kapıyı patlatıcıyla kırarak içeri girdi.

Ramallah'ta sağlık alanında çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarından biri olan komite merkezinde arama yapan ve bazı eşyalara zarar veren İsrail askerleri, bir süre sonra binadan ayrıldı.

Sağlık Hizmeti Komiteleri İdari ve Mali Müdürü Velid Ebu Ras bu ay başında İsrail güçlerince gözaltına alınmıştı.

Genel merkezi Ramallah'ta bulunan Sağlık Hizmeti Komiteleri, Filistin topraklarında sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi konusunda çalışmalar yapan bir sivil toplum örgütü olarak biliniyor.

İsrail askerlerinin düzenlediği baskının gerekçesine ilişkin bilgi verilmezken, Tel Aviv yönetiminin son dönemde Ramallah'taki sivil toplum kuruluşlarını hedef aldığı ifade ediliyor