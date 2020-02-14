İsrail askerlerinden Batı Şeria'daki sözde barış planı protestolarına müdahale - Son Dakika
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İsrail askerlerinden Batı Şeria'daki sözde barış planı protestolarına müdahale

7 saat önce

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da ABD'nin sözde barış planını protesto amacıyla düzenlenen gösterilere müdahale etti.

İsrail askerlerinden Batı Şeria'daki sözde barış planı protestolarına müdahale, System.String[]

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da ABD'nin sözde barış planını protesto amacıyla düzenlenen gösterilere müdahale etti.

Filistinliler, cuma namazı sonrası Ramallah'ın Nebi Salih, Abbud, Bel'in, Budrus beldeleri ile Beit-İl askeri kontrol noktası yakınlarında, ayrıca El-Halil kentine bağlı Al-Arrub Mülteci Kampı ve Kalkiliya kenti gibi Batı Şeria'nın birçok bölgesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını protesto etti.

İsrail askerleri, protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gazın yanı sıra plastik mermi ve ses bombası kullandı. Filistinliler taş atarak karşılık verdi.

İsrail askerlerinin müdahalesi sırasında çok sayıda Filistinli gazdan etkilendi.

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Kudüs'ün "İsrail'in bölünmez başkenti" olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:42 Kaynak: AA
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