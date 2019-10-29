Son Dakika Haberleri: İsrail askerlerinden Batı Şeria'ya baskın
Son Dakika Güncel İsrail askerlerinden Batı Şeria'ya baskın

İsrail askerlerinden Batı Şeria'ya baskın

1 saat önce

İsrail askerleri Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Kober beldesine baskın düzenledi.

İsrail askerleri Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Kober beldesine baskın düzenledi. Baskına tepki gösteren Filistinlilere İsrail askerleri plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz bombasıyla karşılık vermesi sonucu bazı kişiler boğulma tehlikesi geçirdi. Gösteride bir çok Filistinli de yaralandı.

İsrail askerlerinden Batı Şeria'ya baskın

Batı Şeria, Ramallah, İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 03:38 Kaynak: AA
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