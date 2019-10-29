İsrail askerlerinden Batı Şeria'ya baskın
1 saat önce
İsrail askerleri Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Kober beldesine baskın düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 03:38 Kaynak: AA
İsrail askerleri Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Kober beldesine baskın düzenledi. Baskına tepki gösteren Filistinlilere İsrail askerleri plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz bombasıyla karşılık vermesi sonucu bazı kişiler boğulma tehlikesi geçirdi. Gösteride bir çok Filistinli de yaralandı.
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