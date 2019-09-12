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- İsrail Askerlerinden Batı Şeria'ya Baskın: Çok Sayıda Yaralı Var

45 dakika önce

- İsrail askerlerinden Batı Şeria'ya baskın: Çok sayıda yaralı varRAMALLAH - İsrail askerleri Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Birzeit beldesine baskın düzenledi.

- İsrail askerlerinden Batı Şeria'ya baskın: Çok sayıda yaralı var

RAMALLAH - İsrail askerleri Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Birzeit beldesine baskın düzenledi. Baskınlarda çok sayıda Filistinli yaralandı.

İsrail askerleri, gece saatlerinde Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Birzeit beldesine baskın düzenledi. İsrail askerlerinin Birzeit'e yaptığı baskın sırasında Filistinli geçler ile çatışma yaşandı. Biri gazeteci çok sayıda Filistinlinin yaralandığı, 2 Filistinli gencin gözaltına alındığı belirtildi. Filistinli tıbbi kaynakları, İsrail askerlerinin düzenlediği baskında yaralanan çok sayıda kişinin tedavi gördüğünü ifade etti. Gerçek mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları kullanan İsrailli askerlere Filistinli gençler taş atarak karşılık verdi. Öte yandan, İsrail askerleri Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece düzenlediği baskınlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 16 Filistinliyi gözaltına aldı.

- İsrail Askerlerinden Batı Şeria'ya Baskın: Çok Sayıda Yaralı Var

Batı Şeria, Ramallah, İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:45 Kaynak: İHA
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