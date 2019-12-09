İsrail askerlerinden El-Halil'de Yahudi mahallesi projesini protesto eden Filistinlilere müdahale

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde Yahudi mahallesi projesine karşı gösteri düzenleyen Filistinlilere saldırdı.

El-Halil'in Eski Şehir bölgesinde bir grup Filistinli, İsrail'in hayata geçirmeyi planladığı Yahudi mahallesi projesini protesto etmek için gösteri düzenledi. Göstericiler İsrail karşıtı sloganlar attı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri gösteri düzenleyen Filistinlilere plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti.

Kentte çıkan olaylarda şu ana kadar yaralı olup olmadığına dair bilgi verilmedi.

İsrail projesine karşı Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih'in çağrısı üzerine El-Halil'deki devlet daireleri ve eğitim kurumlarının yanı sıra özel işletmeler ve dükkanlar da bugün kepenk kapatmıştı.

El Halil'de Yahudi mahallesi projesi

İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, 1 Aralık'ta El Halil'de yeni bir Yahudi mahallesi kurulması projesine onay vermişti.

Bennett'in onayladığı projeye göre söz konusu mahallenin, El Halil'in merkezinde 1994'teki El Halil katliamı sonrası İsrail tarafından kapatılan El-Cümle (El-Hisbe) Çarşısı'na kurulacağı belirtilmişti.

Bu adımın ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 18 Kasım'da yaptığı "işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmedikleri" şeklindeki açıklamasından sonra gelmesi dikkati çekmişti.

Trump'ın seçilmesinin ardından Yahudi yerleşim faaliyetleri hız kazandı

Tel Aviv yönetimi, Donald Trump'ın ABD Başkanı olarak göreve başladığı 2017'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'teki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesine hız verdi.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 252, işgal altındaki Doğu Kudüs'te de 13 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Buralarda 600 binden fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve yasa Yahudi yerleşim birimleri inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuş ve bütün çabalara rağmen yeniden başlatılamamıştı.