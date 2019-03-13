Son Dakika Haberleri: İsrail Askerlerinden Filistin Okuluna Gazlı Saldırı

İsrail Askerlerinden Filistin Okuluna Gazlı Saldırı

1 saat önce

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde Filistinlilere ait bir ilkokula göz yaşartıcı gaz atması sonucu bazı öğrenciler boğulma tehlikesi geçirdi.

İsrail Askerlerinden Filistin Okuluna Gazlı Saldırı, System.String[]
İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde Filistinlilere ait bir ilkokula göz yaşartıcı gaz atması sonucu bazı öğrenciler boğulma tehlikesi geçirdi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri El Halil İlkokulunun bahçesine göz yaşartıcı gaz attı.

Saldırı nedeniyle öğrenciler büyük panik yaşarken, birçok öğrencinin atılan gazdan etkilendiği ve bazılarının tedavi amacıyla kentteki hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

Olayla ilgili İsrail makamlarından ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

El Halil'deki Filistinli öğrenciler sık sık İsrail askerlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına maruz kalıyor.

Batı Şeria'nın en büyük kenti El Halil'in Eski Belde bölgesi, İsrail'in kontrolü altında bulunuyor. Bu bölgede yaşayan yaklaşık 400 Yahudi yerleşimci bin 500 asker tarafından korunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:51 Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel
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