Son Dakika Haberleri: İsrail askerlerinden Filistinlilere müdahale
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İsrail askerlerinden Filistinlilere müdahale

1 saat önce

İsrail askerleri, Ölü Deniz yakınlarında Netanyahu'nun Ürdün Vadisini ilhak etme planını protesto eden Filistinlilere müdahale etti.

İsrail askerlerinden Filistinlilere müdahale, System.String[]

İsrail askerleri, Ölü Deniz yakınlarında Netanyahu'nun Ürdün Vadisini ilhak etme planını protesto eden Filistinlilere müdahale etti.


Filistinliler, Ölü Deniz yakınlarında İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Ürdün Vadisini ilhak etme planını protesto etmek amacıyla protesto eylemi düzenledi. Filistin bayrakları açan eylemciler, "Yerleşim bölgesine hayır", "Netanyahu'nun planına hayır" yazılı dövizler taşıyarak Netanyahu karşıtı sloganlar attı. Netanyahu'nun Ürdün Vadisini ilhak etme planını protesto eden Filistinlilere sert müdahalede bulunan İsrail askerleri, çok sayıda kişiyi darp ederek gözaltına aldı. İsrail'de yapılan 17 Eylül seçimi öncesinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni "İsrail'e ilhak edeceği" vaadinde bulunmuştu. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Batı Şeria'nın bir bölümünü ilhak etme planının yasa dışı olduğunu açıklamıştı. - RAMALLAH

İsrail, Ürdün, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 02:55 Kaynak: İHA
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