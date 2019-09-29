Son Dakika Haberleri: - İsrail Askerlerinden Filistinlilere Müdahale- Netanyahu'nun Ürdün Vadisini İlhak Etme Planı...
Son Dakika Güncel Haber

- İsrail Askerlerinden Filistinlilere Müdahale- Netanyahu'nun Ürdün Vadisini İlhak Etme Planı...

2 dakika önce

- İsrail askerlerinden Filistinlilere müdahale Netanyahu'nun Ürdün Vadisini ilhak etme planı protesto edildiRAMALLAH - İsrail askerleri, Ölü Deniz yakınlarında Netanyahu'nun Ürdün Vadisini ilhak etme planını protesto eden Filistinlilere müdahale etti.

- İsrail Askerlerinden Filistinlilere Müdahale- Netanyahu'nun Ürdün Vadisini İlhak Etme Planı..., System.String[]

- İsrail askerlerinden Filistinlilere müdahale

Netanyahu'nun Ürdün Vadisini ilhak etme planı protesto edildi

RAMALLAH - İsrail askerleri, Ölü Deniz yakınlarında Netanyahu'nun Ürdün Vadisini ilhak etme planını protesto eden Filistinlilere müdahale etti.

Filistinliler, Ölü Deniz yakınlarında İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Ürdün Vadisini ilhak etme planını protesto etmek amacıyla protesto eylemi düzenledi. Filistin bayrakları açan eylemciler, "Yerleşim bölgesine hayır", "Netanyahu'nun planına hayır" yazılı dövizler taşıyarak Netanyahu karşıtı sloganlar attı. Netanyahu'nun Ürdün Vadisini ilhak etme planını protesto eden Filistinlilere sert müdahalede bulunan İsrail askerleri, çok sayıda kişiyi darp ederek gözaltına aldı. İsrail'de yapılan 17 Eylül seçimi öncesinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni "İsrail'e ilhak edeceği" vaadinde bulunmuştu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Batı Şeria'nın bir bölümünü ilhak etme planının yasa dışı olduğunu açıklamıştı.

İsrail, Ürdün, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 01:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Artvin'deki selde evini çamur basan aile, iki dakikayla ölümden döndü
İki kardeşe kurşun yağdıran, birini öldüren zanlıdan şoke eden sözler: Herkes kendine dikkat edecek Kocaeli Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı Almanya'da 'Çeşitliliği Destekle' etkinliğinde Müslüman kadınlara saldırı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2019 01:29:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - İsrail Askerlerinden Filistinlilere Müdahale- Netanyahu'nun Ürdün Vadisini İlhak Etme Planı...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]