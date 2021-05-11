İsrail askerlerinden Filistinlilerin Batı Şeria'daki protestosuna müdahale: 13 yaralı - Son Dakika

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'in Kudüs ve Gazze'deki saldırılarını protesto etmek için düzenlenen yürüyüşlere müdahale etmesi sonucu 13 Filistinli yaralandı.

Teravih namazının ardından Ramallah, Nablus, Beytüllahim, Cenin, El Halil başta olmak üzere Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gösteri ve yürüyüşler düzenlendi.

Göstericiler İsrail aleyhine, Mescid-i Aksa'daki murabıtlar (gönüllü Müslüman bekçiler) ve Gazze'deki Filistin direniş grupları lehine sloganlar attı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Ramallah ile Kudüs arasındaki Kalendiya askeri kontrol noktası, Beytüllahim'in kuzey girişi, Cenin ve El Halil kentleri ile Kalkilya'nın doğusundaki Azzun beldesinde çıkan olaylarda, 1 Filistinlinin gerçek, 12'sinin plastik mermiyle yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, olaylar sırasında 49 Filistinlinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiği aktarıldı.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

İsrail polisi, 7 Mayıs'ta yatsı namazı sırasında Mescid-i Aksa'yı basarak cemaate plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmişti. Bölgede tansiyonu artıran saldırıda 205 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail polisi, dün sabah da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırmış, olayda 331 kişi yaralanmıştı.