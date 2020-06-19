İsrail askerlerinden Filistinlilerin "ilhak" protestosuna müdahale - Son Dakika

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da, Tel Aviv yönetiminin Batı Şeria'nın bazı kısımlarını ilhak etme planını protesto eden Filistinli göstericilere müdahale etti.

Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (FDHKC) tarafından Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Beit-İl kontrol noktası yakınlarında İsrail'in Batı Şeria'nın bazı kısımlarını ilhak etme planını protesto ve FDHKC'nin İsrail tarafından öldürülen liderlerini anma amacıyla gösteri düzenlendi.

Müslüman ve Hristiyan din adamlarının katıldığı gösteride, İsrail'in şehit ettiği Filistinlilerin fotoğrafları, Filistin bayrakları ve İsrail'in ilhak planına karşı sloganların yer aldığı dövizler taşındı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandığını, Filistinlilerin ise askerlere taşla karşılık verdiği belirtildi.

İsrail güçlerinin müdahale ettiği gösteride, çok sayıda Filistinli göz yaşartıcı gazdan etkilenirken, şu ana kadar yaralananın olmadığı aktarıldı.

İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya meclisin onayına sunabilecek.