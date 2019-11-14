Son Dakika Haberleri: İsrail askerlerinden Gazze'ye destek gösterisine müdahale
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İsrail askerlerinden Gazze'ye destek gösterisine müdahale

6 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Batı Şeria'nın Beytullahim kentinin kuzeyinde düzenlenen protesto gösterisi İsrail askerlerinin göstericilere göz yaşartıcı gaz bombası ile müdahale etmesi Filistinli gençlerin lastik yakarak yol kapaması ve taş atması İsrail askerlerinin zırhlı araçlarla geçişi İsrail...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Batı Şeria'nın Beytullahim kentinin kuzeyinde düzenlenen protesto gösterisi

İsrail askerlerinin göstericilere göz yaşartıcı gaz bombası ile müdahale etmesi

Filistinli gençlerin lastik yakarak yol kapaması ve taş atması

İsrail askerlerinin zırhlı araçlarla geçişi

İsrail askerleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen gösteriye müdahale etti.

Filistin sağlık ekiplerinin AA muhabirine yaptığı açıklamaya göre, İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentinin kuzeyinde düzenlenen protestoya müdahale ettiği belirtildi.

Sağlık ekipleri, İsrail askerlerinin buradaki müdahalede de göz yaşartıcı gaz ile plastik mermi kullandığını aktarırken, Filistinli gençlerin de taşlarla karşılık verdiğini kaydetti.

Çok sayıda göstericinin gaz soluması nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdiğini ifade eden sağlık ekipleri, etkilenenlerin gösteri alanında tedavi edildiğini belirtti.

İsrail askerlerinden Gazze'ye destek gösterisine müdahale

Batı Şeria, İsrail, Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 06:57 Kaynak: AA
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